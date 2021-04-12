В УБРиР на 54% увеличился портфель пассивов юрлиц

Фото: предоставлено пресс-службой УБРиР

За год портфель пассивов корпоративных клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) увеличился на 54%. Драйвером роста стали онлайн-продукты.

- Пандемия заставила корпоративный бизнес нарастить скорость: вовремя переориентироваться, увидеть новые рынки, ужаться в расходах. Многие задумались о подушке безопасности. Как результат, банки разного масштаба нарастили пассивную базу на 10-15%. В УБРиР за год объемы средств на депозитах выросли почти на четверть, - рассказала руководитель по развитию пассивных операций корпоративного бизнеса УБРиР Юлия Васильева.

Общий тренд ухода в онлайн сказался и на структуре пассивного портфеля корпоративных клиентов УБРиР: с апреля прошлого года доля депозитов, открываемых в интернет-банке, увеличилась с 76% до 85% и закрепилась на этом уровне.

- Одним из самых популярных продуктов стал онлайн-депозит с гибкими условиями, когда деньги можно частично снять, внести или досрочно изъять в любое время. В 2020-м этот продукт стали оформлять в 3 раза чаще, чем годом ранее, – отметила Юлия Васильева.

Юлия Васильева также спрогнозировала, что в этом году бизнес увеличит темпы роста: компании будут активнее вкладываться в развитие, а те, у кого есть возможность, задумаются над аккумулированием средств для проектов, над созданием и наращиванием подушки безопасности.

- Банки, в свою очередь, поддержат сберегательную модель поведения бизнеса. УБРиР, как и большинство крупных финансовых организаций, повышает доходность по депозитам. По всей нашей линейке ставки увеличились на 0,1-0,25 п.п. в зависимости от продукта, - подытожила Юлия Васильева.