В Нижний Тагил идут потепление и дожди

В Нижнем Тагиле в середине апреля будет по-летнему тепло Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле в середине текущей недели потеплеет до +20 градусов. Также в городе пройдут первые сильные дожди. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на региональных синоптиков.

Во вторник, 13 апреля, в городе будет до +15 градусов, ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-10 метров в секунду.

В среду, 14 апреля, в Нижнем Тагиле ожидается до + 20 градусов, направление и скорость ветра останутся прежними, осадков не будет.

В четверг, 15 апреля, столбики термометров также поднимутся до отметки в +20 градусов, направление ветра не изменится. Осадков также не ожидается.

В пятницу, 16 апреля, в Нижнем Тагиле резко похолодает до +4 градусов, начнется сильный дождь.

В выходные в городе будет пасмурно, температура воздуха составит +4 … + 6 градусов.