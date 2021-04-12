В «Сима-ленде» на концерте ко Дню победы выступят Zivert и «БИ-2»

Фото: Веленгурин Владимир/Булатов Алексей

В Екатеринбурге во всю идет подготовка к празднованию Дня Победы. Как обычно, на праздник ждут и звездных гостей. Кто в этом году выйдет на сцену в Историческом сквере, чтобы выступить перед горожанами, пока держат в секрете. Зато стал известно, кого позвали на корпоративное мероприятие для сотрудников «Сима-ленда» к празднованию 9 мая. По данным с сайта компании «Империя музыки», которая организовывает все корпоративы в компании Андрея Симановского, на мероприятие привезут певицу Zivert и группу «БИ-2». Концерт для сотрудников запланирован на 7 мая.

По данным из открытых источников, выступление Zivert на корпоративных мероприятиях стоит около 3,2 миллионов рублей, «Би-2» - более чем в 9 миллионов рублей.

Напомним, что с 8 Марта и 23 Февраля сотрудников «Сима-ленда» поздравляли Баста и Тимати. Также в прошлом месяце в компании прошел концерт в честь волонтеров, которые участвовали в акции #МыВместе, на котором выступили Григорий Лепс и Александр Маршалл.