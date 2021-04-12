Овощи бесполезны: офтальмолог рассказала, как сохранить зрение детям

Зрение нужно беречь с детства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В современном мире зрение человека сильно страдает из-за больших нагрузок со стороны гаджетов, компьютеров, телевизора. К сожалению, проблемы со зрением сегодня у многих начинаются с ранних лет.

О том, как сохранить зрение рассказала детский офтальмолог из Нижнего Тагила Наталья Бикеева. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

1. До четырех лет ребенку не стоит смотреть телевизор, до школы не стоит пользоваться гаджетами: телефоном, смартфоном и планшетом.

2. В первые годы учебы в школе время использования смартфона, планшета и компьютера нужно ограничить 30 минутами в день.

3. Не стоит читать лежа и при тусклом свете. Читать нужно, выпрямив шею и спину, держа книгу на расстоянии 35 сантиметров от глаз.

4. Родителям стоит следить за зрением ребенка постоянно, чтобы не упустить момент, когда нужно принимать меры. Если ребенок стал видеть хуже, то он начинает щуриться, не может прочитать надписи, подходит близко к телевизору, когда смотрит его.

5. Важно помнить, что заболевания глаз могут передаваться по наследству. Поэтому, если в вашей семье кто-то видит плохо, то за зрением ребенка нужно обеспечить особый контроль.

6. Овощи и ягоды, прежде всего, морковь и черника, зрение не улучшают, как считают многие. Потому что в них совсем немного веществ, которые помогают восстановить зрение. Для этого нужно использовать мультивитаминные комплексы.