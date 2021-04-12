На Урале оштрафовали директора школы, в которой во время пожара пострадали две ученицы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском оштрафовали и.о. директора школы, в которой во время пожара пострадали две ученицы. Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел 2 февраля 2021 года в МАОУ СОШ № 7. Пожар вспыхнул в раздевалке для старших классов. Сотрудники школы сами потушили огонь, до прибытия пожарных.

- В результате указанной чрезвычайной ситуации в ГАУЗ Свердловской области «Городская больница Каменка-Уральского» для оказания медицинской помощи обратились две учащиеся. Обучающейся, 2005 года рождения был поставлен диагноз: «термический ожог II-III степени обоих бедер площадью 2 %», обучающейся, 2007 года рождения, - «токсическое действие окиси средней степени тяжести», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После пожара в школу нагрянули с проверкой сотрудники прокуратуры. Они выяснили, что сотрудниками образовательного учреждения не были исполнены требования закона о безопасности несовершеннолетних обучающихся. Кроме того были обнаружены нарушения должностных инструкций работников школы.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе и учитель школы привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по решению суда исполняющего обязанности школы оштрафовали на 10 тысяч рублей и обязали устранить нарушения.