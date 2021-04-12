В Екатеринбурге назначен новый вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования

В администрации города продолжаются кадровые перестановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге назначили нового заместителя главы Екатеринбурга. Им стал бывший заместитель главы Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы Рустам Галямов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что у вице-мэров города больше нет отраслевой привязки, но известно, что Рустам Галямов будет отвечать за капитальное строительство и землепользование.

До этого пост вице-мэра по вопросам капитального строительства и землепользования занимал Алексей Бирюлин. После отставки он может перейти на работу в правительство Свердловской области. Об этом на своей пресс-конференции заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отметим, что глава города продолжает кадровые перестановки в администрации. Так, с сегодняшнего дня, к работе приступает другой замглавы - Дмитрий Ноженко. Бывшему руководителю Ленинского района предстоит курировать вопросы экономического развития, инвестиций и взаимодействие с бизнес-сообществом.