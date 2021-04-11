Поиски идут уже три недели: в Екатеринбурге пропал 31-летний парень

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге с 22 марта идет поиск 31-летнего Руслана Бадартинова, который вышел из дома в районе Елизавет и больше не вернулся. Его разыскивают добровольцы из отряда «Прорыв».

- Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, плотное телосложение, короткие волосы темно-русого цвета, серые глаза, из особых примет можно выделить шрам на правой ноге, родинка на шее с правой стороны, - сообщают поисковики.

На момент пропажи был одет в черную шапку, светло-серую ветровку с темными вставками и с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки с красными вставками, вязаную коричневую безрукавку, серую футболку "404" на груди, термобелье зеленого цвета.

Если вы знаете, где находится Руслан, сообщите об этом командиру отряда по номеру 89000440220.