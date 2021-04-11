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Общество11 апреля 2021 18:02

В Екатеринбурге третий день разыскивают 80-летнюю пенсионерку

Ольга Прокофьевна вышла из дома 9 апреля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» третий день разыскивают80-летнюю Широкову (Белую) Ольгу Прокофьевну. Она вышла из дома 9 апреля, и с тех пор ничего неизвестно об ее местоположении.

- Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза, - сообщают волонтеры, которые занимаются поисками.

В момент исчезновения она была одета в бирюзовый пуховик, коричневые лосины, черные сапоги, белый платок.

Если вы знаете, где может находиться Ольга Прокофьевна, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или по телефону 112.