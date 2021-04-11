В Екатеринбурге задержали молодого человека с наркотиками

Молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Екатеринбурге задержали 27-летнего местного жители, которого подозревают в распространении наркотиков. Накануне его поймали на улице Луганской. Во время обысков у него изъяли несколько пакетиков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон весом около трех граммов

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Теперь молодому человеку грозит от трех до десяти лет лишения свободы. До решения суда его заключили под стражу.