Молодежная волейбольная команда «Уралочка» получила серебряные медали чемпионата России

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка»

Молодежная волейбольная команда «Уралочка» завоевала серебряные медали высшей лиги А чемпионата России. Клуб выиграл две последние игры из трех, проходивших в Череповце. В заключительные дни чемпионата екатеринбурженки разгромно проиграли досрочному победителю сезона «Северянкке», затем взяли верх над Сахалином. Награды за второе место были завоеваны в матче с командой из Курска.

- Мы рады выиграть серебро. Завоевание второй строчки таблицы — это результат проведенной серьезной и очень объемной работы. Да, «Северянка» отличная команда. Она смогла оформить чемпионство досрочно. И именно поэтому второе место — высшая похвала для команды, — цитирует главного тренера «Уралочки-2» Хидо Вермелена пресс-служба волейбольного клуба.

Всего в этом сезоне команды провели 36 игр. На счету «Уралочки» 21 победа и 15 поражений. Для молодежного состава екатеринбургской команды этот сезон стал вторым в Высшей лиге А.