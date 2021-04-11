По Екатеринбургу проехал «шагающий автобус»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

По Екатеринбургу проехал необычный «шагающий автобус». Организатором акции для учащихся школ стало городское отделение пропаганды ГИБДД. Таким способом автоинспекторы решили напомнить детям, как формируются навыки безопасного поведения на дороге. Перед началом движения ученики вместе с педагогами и полицейскими повторили ПДД, дорожные знаки и сигналы светофора.

- Главными остановками стали регулируемый и нерегулируемый пешеходные переходы, были разобраны правила безопасного поведения в «дорожных ловушках». Школьники дружно демонстрировали свои теоретические знания на практике, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Занятие спланировали по маршруту «Дом – Школа - Дом», который школьники преодолевают ежедневно. По окончании мероприятия участники получили световозвращающие элементы, помогающие увидеть человека в темное время суток на дороге.