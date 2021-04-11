Осталась жена и трое детей: в Краснотурьинске нашли мертвым 28-летнего парня

Сообщение об этом ЧП поступило накануне в дежурную часть через Единую диспетчерскую службу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснотурьинске следственный комитет выясняет обстоятельства смерти местного 28-летнего молодого человека, тело которого нашли в заброшенном здании. По предварительной версии, инцидент произошел 9 апреля. Экспертизе предстоит определить точную причину смерти, сейчас опрашиваются родственники и знакомые умершего.

- Ранее погибший привлекался к административной ответственности, но злостным нарушителем общественного порядка не являлся. Сыщики отрабатывают различные версии, в том числе, связанные с возможными семейными неурядицами. У Александра – так звали погибшего – остались вдова и трое детей, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение об этом ЧП поступило накануне в дежурную часть через Единую диспетчерскую службу. В следственном комитете примут решение о дальнейших действиях после проверки.