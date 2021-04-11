За минувшие сутки 10 свердловчан скончались от коронавируса

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 830 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области за сутки скончалось от коронавируса еще 10 человек. По данным регионального оперштаба, общее число людей, которые не пережили пандемию, достигло 2 838. При этом количество пациентов, выписанных из больниц, также растет. Только за последние сутки диагноз коронавирус сняли у 139 человек. Всего - 77 424

- Состояние 281 госпитализированных оценивается как тяжелое, 137 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 661. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает оперштаб.

Зарегистрировано 129 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 830.