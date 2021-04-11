Баскетбольный клуб «УГМК» вышел в финал чемпионата России

Фото: пресс-служба БК «УГМК»

Баскетбольный клуб «УГМК» из Екатеринбурга разгромно обыграл команду «Ника» из Сыктывкара в ответном матче 1/2 плей-офф чемпионата России и вышел в финал соревнований. Встреча завершилась со счетом 95:49. За титул самых сильных в стране уральские спортсменки поспорят с «Динамо» из Курска.

- Самым результативным игроком встречи в составе «УГМК» стала Элли Куигли. Двузначные показатели результативности также принадлежат Бреанне Стюарт, Бриттни Грайнер и Эмме Меессеман, - сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Ближайшую игру спортсменки проведут в рамках «Финала четырех» Евролиги, они состоятся 16 и 18 апреля в Стамбуле. Чтобы выйти в финал континентального первенства, необходимо обыграть турецкий «Фенербахче».