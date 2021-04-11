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Общество11 апреля 2021 10:23

В Серове работники локомотивного депо пожаловались на трудовые условия

Транспортная прокуратура выявила ряд нарушений прав сотрудников
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Транспортным прокурором в адрес начальника депо внесено представление

Транспортным прокурором в адрес начальника депо внесено представление

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Серове работники сервисного депо пожаловались в прокуратуру из-за нарушения их трудовых прав. Во время проверки выяснилось, что у сотрудников не налажен учет выдачи средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви, руководство необоснованно заключает договоры о полной материальной ответственности. Также трое работников не получили своевременный расчет при увольнении с предприятия.

Также за нарушения в работе к дисциплинарной ответственности привлекли ведущего инженера по организации нормирования труда.