В Серове работники локомотивного депо пожаловались на трудовые условия

Транспортным прокурором в адрес начальника депо внесено представление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Серове работники сервисного депо пожаловались в прокуратуру из-за нарушения их трудовых прав. Во время проверки выяснилось, что у сотрудников не налажен учет выдачи средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви, руководство необоснованно заключает договоры о полной материальной ответственности. Также трое работников не получили своевременный расчет при увольнении с предприятия.

Также за нарушения в работе к дисциплинарной ответственности привлекли ведущего инженера по организации нормирования труда.