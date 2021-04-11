Просто понравилась вещь: мужчина вынес дорогой джемпер из магазина в «Кольцово»

Проверка показала, что подозреваемый улетел в Минеральные Воды на несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали мужчину, который вынес дорогой джемпер из магазина, который находится в аэропорту «Кольцово». В транспортную полицию обратились представители торговой точки, оказалось, что украденную вещь оценили в семь тысяч рублей. При изучении записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что неизвестный мужчина спрятал товар под куртку и незаметно вышел на посадку в самолет.

- Проверка показала, что подозреваемый улетел в Минеральные Воды на несколько дней, поэтому сразу после возвращения в Екатеринбург он был задержан транспортными полицейскими и доставлен в дежурную часть, - сообщили в транспортной полиции по УРФО.

Примечательно, что похищенным джемпером он даже не воспользовался, вещь оказалась мала. Свой поступок 42-летний уралец объяснил тем, что ему просто понравился этот товар. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».