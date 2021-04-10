В Екатеринбурге водитель ВАЗ-21083 сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в аварии пострадала 12-летняя девочка. Школьницу сбила машина, когда та переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. ДТП случилось на улице Сыромолотова 10 апреля.

- По предварительной информации неустановленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21083 двигаясь по ул. Сиреневый бульвар со стороны ул. Новгородцевой при повороте налево на зеленый сигнал светофора на ул. Сыромолотова допустил наезд на пешехода - девочку, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомашины. Водитель после наезда на пешехода скрылся с места происшествия, - сообщают в отделение пропаганды Екатеринбурга.

Девочка получила ушибы и ссадины обеих ног, от госпитализации отказалась. Позже родители ребенка пояснили, что их дочь шла вместе с одноклассницей в магазин.

А вот водителя, сбившего ребенка, нашли спустя несколько часов. Им оказался житель микрорайона ЖБИ. После ДТП 39-летний мужчина припарковал автомобиль у своего гаража.

- У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. Также установлено, что на автомобиле подложные государственные регистрационные знаки. Инспекторы ДПС в ходе разбирательства выяснили, что данные регистрационные знаки принадлежат водителю автомашины «Киа Рио», который писал заявление в полицию об утере госномеров, - добавили в Госавтоинспекции.