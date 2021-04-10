В Екатеринбурге «Тотальный диктант» написали больше 900 человек

В Екатеринбурге одновременно работало 26 площадок. Фото: Марина Молдавская

Всероссийская акция «Тотальный диктант» завершилась в Екатеринбурге. В этом году организаторы решили проводить мероприятие очно, но также была возможность проверить знания русского языка в онлайне.

Автором «Тотального иктанта-2021» стал Дмитрий Глуховский, именно его текст и читали по всей стране. В Екатеринбурге одновременно открылось 26 площадок. Главным лекторием города стал Уральский федеральный университет (УрФУ), прочитала телеведущая, журналистка и актриса Татьяна Веденеева – Тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши».

- Количество написавших русский диктант на офлайн-площадках – 991 человек. Количество написавших английский диктант на офлайн-площадках – 116 человек. Результаты будут доступны для просмотра на сайте после 14 апреля. Награждение отличников состоится 17 апреля в 13.00 в историческом парке «Россия – моя история». После награждения – консультация для всех желающих забрать свою работу, - рассказали организаторы «Тотального диктанта» в Екатеринбурге.