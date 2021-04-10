В Екатеринбурге пассажиры толкали до остановки сломавшийся троллейбус

Фото: паблике "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

Необычную картину сегодня наблюдали жители Екатеринбурга. На улице Технической сломался троллейбус, но вместо того, чтобы ждать следующий состав, пассажиры решили дотолкать транспорт до остановки. Буквально на свои плечах понесли троллейбус, при этом помогали как мужчины, так и женщины. Необычная ситуация попала на видео.

- Они двигают его. Они просто его везут. Погляди на это. Видимо водила сказал: «Пойдете толкать?», а те согласились, - смеется девушка, которая

Чем закончилась ситуация, неизвестно.