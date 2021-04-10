Следователи устроили проверку после смерти пожарного в Свердловской области

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

Свердловские следователи проводят проверку после смерти сотрудника МЧС по время пожара. Огнеборец погиб при исполнении 10 апреля в Асбесте. Спасатели приехали на вызов, где горел строящийся частный дом. Но во время тушения на пожарного обрушилась стена. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

- Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев инцидента и установлению всех без исключения обстоятельств трагедии. Назначена судебная медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение, - прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

О результатах проверки сообщат позже.