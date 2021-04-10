В Екатеринбурге перекроют центр города ради забега «Майская гроза»

Участники будут стартовать и финишировать на стадионе «Динамо», что на улице Ерёмина, 12, а сам маршрут пройдёт по центральным улицам города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забег «Майская гроза» пройдет в Екатеринбурге 2 мая. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, это первый старт серии забегов «Европа-Азия», который проходит уже седьмой раз.

Участники будут стартовать и финишировать на стадионе «Динамо», что на улице Ерёмина, 12, а сам маршрут пройдёт по центральным улицам города.

- В связи с этим организатор забега «Майская гроза» – союз «Уральские городские забеги» – извещает жителей и гостей уральской столицы, что 2 мая 2021 года с 12:00 до 14:00 будет временно ограничено движение транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.

2 мая будут перекрыты дороги по улицам:

- От Пушкина по нечётной стороне проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

- От проспекта Ленина по нечётной стороне улицы 8 Марта, улицы Бориса Ельцина до улицы Челюскинцев;

- От улицы Челюскинцев по чётной стороне улицы Бориса Ельцина, улицы 8 Марта до проспекта Ленина;

- От 8 Марта по чётной стороне проспекта Ленина до улицы Пушкина.