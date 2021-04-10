«На пенсию надежд нет»: екатеринбуржцы тратят 10 тысяч рублей в месяц на помощь своим родителям

В опросе принимали участие люди старше 18 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Екатеринбурга ежемесячно тратят по 10 тысяч рублей на помощь своим родителям. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Опрос проводили по всей России среди жителей старше 18 лет.

Чаще остальных о необходимости финансовой поддержки родителей при любых условиях говорили мужчины (58% против 52% среди женщин), молодежь до 24 лет (69%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (64%).

В Екатеринбурге на помощь родителям выделяют в среднем 10 тысяч рублей в месяц, и это третий результат по таким затратам среди жителей различных городов-миллионников в стране. На первом месте Москва с суммой 15 тысяч рублей, за ней Санкт-Петербург – 13 тысяч рублей.