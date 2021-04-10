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Общество10 апреля 2021 8:32

Аномальная жара: в выходные в Екатеринбурге потеплеет до +17 градусов

Рассказываем, какая температура будет в ближайшие два дня
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Непривычная для апреля плюсовая температура будет в Екатеринбурге с 10 по 11 апреля.

Непривычная для апреля плюсовая температура будет в Екатеринбурге с 10 по 11 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики пообещали аномальную жару в эти выходные. Непривычная для апреля плюсовая температура будет в Екатеринбурге с 10 по 11 апреля.

По данным портала Gismeteo.ru в субботу 10 апреля, утром температура воздуха составит +10 градусов, пройдет небольшой дождь. А днем воздух прогреется +16-17 градусов. Ночью +8.

Воскресенье, 11 апреля, тоже теплое. Утром термометры покажут +5 градусов, днем снова +17, ночью похолодает +8. Осадков не ожидается.

В МЧС Свердловской области попросили уральцев быть осторожными и соблюдать меры безопасности в жаркую погоду, в том числе не разжигать костры и не жечь сухую траву.