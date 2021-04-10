Аномальная жара: в выходные в Екатеринбурге потеплеет до +17 градусов

Непривычная для апреля плюсовая температура будет в Екатеринбурге с 10 по 11 апреля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральские синоптики пообещали аномальную жару в эти выходные. Непривычная для апреля плюсовая температура будет в Екатеринбурге с 10 по 11 апреля.
По данным портала Gismeteo.ru в субботу 10 апреля, утром температура воздуха составит +10 градусов, пройдет небольшой дождь. А днем воздух прогреется +16-17 градусов. Ночью +8.
Воскресенье, 11 апреля, тоже теплое. Утром термометры покажут +5 градусов, днем снова +17, ночью похолодает +8. Осадков не ожидается.
В МЧС Свердловской области попросили уральцев быть осторожными и соблюдать меры безопасности в жаркую погоду, в том числе не разжигать костры и не жечь сухую траву.