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Общество9 апреля 2021 19:36

В Нижнем Тагиле сотрудники магазина удерживали женщину из-за подозрения в краже шоколадки

Конфликт заснял один из очевидцев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Продавцы заподозрили женщину в краже шоколадки и попросили предъявить содержимое сумочки

Продавцы заподозрили женщину в краже шоколадки и попросили предъявить содержимое сумочки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в местной «Пятерочке» произошел курьезный случай. Продавцы заподозрили женщину в краже шоколадки и попросили предъявить содержимое сумочки, однако тагильчанка наотрез отказалась выполнять эту просьбу и попыталась покинуть магазин. Задержать ее попытались сразу несколько кассиров, а также неравнодушные посетители. Между ними произошла потасовка на повышенных тонах. Конфликт заснял на видео один из очевидцев.

- Такие или похожие инциденты в торговых точках случаются достаточно часто. Нарушители спокойствия, осознав, что они не правы, оплачивают товар, который они хотели незаметно вынести. Но бывают случаи, когда мелкие воришки вступают в открытое противоборство, устраивая дебоши и погромы, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На этот раз все разрешилось мирным путем. Инцидент уладили прямо на месте, вызывать полицию сотрудники магазина не стали.