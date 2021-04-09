В Нижнем Тагиле сотрудники магазина удерживали женщину из-за подозрения в краже шоколадки

Продавцы заподозрили женщину в краже шоколадки и попросили предъявить содержимое сумочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в местной «Пятерочке» произошел курьезный случай. Продавцы заподозрили женщину в краже шоколадки и попросили предъявить содержимое сумочки, однако тагильчанка наотрез отказалась выполнять эту просьбу и попыталась покинуть магазин. Задержать ее попытались сразу несколько кассиров, а также неравнодушные посетители. Между ними произошла потасовка на повышенных тонах. Конфликт заснял на видео один из очевидцев.

- Такие или похожие инциденты в торговых точках случаются достаточно часто. Нарушители спокойствия, осознав, что они не правы, оплачивают товар, который они хотели незаметно вынести. Но бывают случаи, когда мелкие воришки вступают в открытое противоборство, устраивая дебоши и погромы, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На этот раз все разрешилось мирным путем. Инцидент уладили прямо на месте, вызывать полицию сотрудники магазина не стали.