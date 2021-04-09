В Талице мужчина познакомился с женщиной на остановке и убил ее в тот же день

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Талице осудили мужчину, которого обвиняли в убийстве и поджоге чужого дома. История произошла 30 июня 2020 года, тогда злоумышленник познакомился с женщиной на остановке. После короткого разговора он отправился к ней в гости, где новоиспеченные знакомые устроили застолье. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в порыве гнева преступник вооружился металлической клюкой и несколько раз ударил хозяйку по голове.

- Намереваясь скрыть следы преступления, злоумышленник решил поджечь дом потерпевшей. Уходя с места происшествия, злоумышленник поджег тканевые занавески, что и должно было, по его замыслу, привести к пожару, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, тогда же и была найдена жертва. Теперь по решению суда горе-кавалер проведет в колонии строгого режима 12 лет.