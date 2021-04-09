Уральский бизнесмен Игорь Алтушкин подарил поисковому отряду новый автомобиль

Фото: ДПСО «Прорыв»

Уральский бизнесмен Игорь Алтушкин подарил поисковому отряду «Прорыв» новый автомобиль. Ключи от Lada Niva Travel вручала руководитель благотворительного фонда «Русской медной компании» Татьяна Баланчук в автосалоне «Лада-Восток» города Березовского.

- Подаренный автомобиль сыграет значимую роль в деятельности отряда. Ведь он новый и полностью соответствует необходимым характеристикам. Достаточно экономичен, вместителен, проходимость на уровне, - отмечают в пресс-службе поискового отряда.

По словам спасателей, автомобиль и бензин на поисках необходимы как воздух. За последний поисковый сезон только руководство отряда проехало более 200 тысяч километров в условии поисков. Деньги, которые в отряде собирали на автомобиль, перенаправят на другой сбор: волонтеры планируют купить квадроцикл, чтобы добираться в труднопроходимые места.