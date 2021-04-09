Фото: «Том Сойер Фест»

В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрируют деревянный дом 19 века, который расположен в районе ВИЗа на улице Кирова 59. В постройке практически полностью сохранен первозданный облик. Сейчас организаторы готовят сметы, высчитывают квадратные метры фасада и выбирают цвет для здания.

- Сейчас в доме проживает большая семья, которая и заботится о постройке, например, в прошлом году они заменили старую кровлю. Собственники готовы поддержать инициативу добровольцев, - рассказывают организаторы «Том Сойер Феста».

Точная дата начала работ пока неизвестна, скорее всего, волонтеры начнут трудиться в конце мая или начале июня. Чуть позже организаторы расскажут, чем же именно уникален этот дом. Также в «Том Сойер Фесте» может поучаствовать любой желающий.