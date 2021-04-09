Интересовался его судимостями: в Качканаре мужчина убил своего товарища за излишнее любопытство

По решению суда он отправится в колонию строгого режима на десять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре 26-летний местный житель получил тюремный срок за убийство своего знакомого. Следователи установили, что инцидент произошел в ночь на 13 ноября 2020 года. Тогда двое товарищей вместе выпивали, и в какой-то момент между ними возник конфликт, в результате мужчина избил своего 34-летнего знакомого, а затем в пылу ярости задушил его электрическим проводом.

- Яблоком раздора стало то, что ныне осужденный был уже ранее судим за причинение вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения и кражу, а ныне убиенный судим не был, но набрался смелости и стал расспрашивать о судимостях своего собеседника, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, убийца бросил на его голову телевизор, чтобы добить пострадавшего. В полиции задержанный рассказал, что сам не ожидал от себя подобной агрессии. По решению суда он отправится в колонию строгого режима на десять лет.