В Серове мужчина получил 400 часов обязательных работ за случайный выстрел из ружья

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Серове местный житель получил 400 часов обязательных работ за хулиганство и угрозы убийством. Инцидент произошел в августе 2020 года, тогда 36-летний мужчина гостил у своего отца и распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он решил пойти в магазин. Возле торговой точки он заметил знакомого, который конфликтовал с группой людей, и решил защитить его, для этого он достал из багажника своей машины ружье.

- Решив обезоружить пьяного хулигана, один из участников конфликта попытался отобрать оружие, в результате чего прогремел выстрел. Врачи диагностировали у потерпевшего, 27-летнего гражданина, не проникающее дробовое ранение грудной клетки и плеча, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Стрелявший мужчина и раньше имел проблемы с законом, его судили за грабежи и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Его отца привлекли к ответственности за незаконное хранение оружия.