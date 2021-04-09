Не хотели обслуживать без маски: на Урале мужчина пытался отсудить у МТС 500 тысяч

Уралец решил, что его права потребителя были нарушены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском местный житель подал в суд на салон сотовой связи МТС за то, что его работники отказались обслужить его без маски. Инцидент произошел во время пандемии коронавируса, мужчина находился в помещении без маски, из-за этого персонал не стал с ним взаимодействовать. Уралец решил, что его права потребителя были нарушены, и подал иск в районный суд, в котором требовал возместить ему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако в суде его жалобу не приняли.

- Не согласившись с таким решением, истец обратился в апелляционную инстанцию. Он полагал, что выводы суда первой инстанции неверны. По его мнению, режим повышенной готовности в Свердловской области коллегиально уполномоченным органом не вводился, а Губернатор Свердловской области такими полномочиями не наделен, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

В региональном суде постановили, что решение районного ведомства было законным и обоснованным. Заявитель действительно не выполнил элементарных правил ношения маски в общественных местах во время пандемии.