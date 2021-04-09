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Общество9 апреля 2021 14:18

Глава Ленинского района назначен заместителем мэра Екатеринбурга

Дмитрий Ноженко вступит в должность с понедельника
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: facebook.com/dmitriynozhenko1

Фото: facebook.com/dmitriynozhenko1

Глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко стал заместителем главы города. Он будет заниматься вопросами экономического развития, инвестиций и взаимодействия с бизнес-сообществом. К работе Дмитрий Ноженко приступит с понедельника. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

- Оставлять Ленинский мне, признаюсь, тяжело. Но те четыре года, что я проработал здесь, наглядно показали - в районе трудится огромное сообщество профессионалов высокого уровня. Пока это так, все будет хорошо, - написал Дмитрий Ноженко. - По-прежнему останусь рядом, пусть и работая уже на городском уровне.

Дмитрий Ноженко работал главой администрации Ленинского района с апреля 2017 года. Назначал его Александр Якоб, занимавший тогда должность главы Администрации Екатеринбурга.

Накануне свою должность покинул вице-мэр по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов. Также в администрации города сменится заместитель главы Екатеринбурга по капитальному строительству - Алексей Бирюлин перейдет на работу в правительство Свердловской области. Напомним, что об этом заявил глава города Алексей Орлов на своей первой пресс-конференции.

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