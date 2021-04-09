Школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50% летом 2021 года

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Для повышения транспортной мобильности населения и развития внутреннего туризма холдинг «РЖД» шестой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет для поездок в период летних школьных каникул.

Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) и вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), отправлением с 1 июня по 31 августа 2021 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.

Также уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Купить билет со скидкой можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг).

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Напомним: холдинг «РЖД» впервые предоставил 50% скидку на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.