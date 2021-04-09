Водитель уснул за рулем: на свердловской трассе автомобиль с семьей улетел в кювет

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 316 километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов накануне вечером в кювет улетел грузовой автомобиль с семьей. Автомобиль ехал из Серова в Екатеринбург. Мужчина-водитель, занимающийся грузоперевозками, взял с собой двухлетнего сына и жену, чтобы они не скучали дома, пока он работает. В дороге он почувствовал усталость, прикрыл глаза, а очнулся, когда машина уже была почти в кювете.

- 36-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Хендай АФ 474340 , не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством, уснул во время движения, и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ДТП пострадал малыш и его 35-летняя мама. Их госпитализирвоали в больницу. В ГИБДД уточнили, что ребенок перевозился в бустере, не соответствующем его весу и росту. И мама, и сын не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данным ГИБДД, водитель в момент ДТП был трезв. Стаж управления автомобилем мужчины - 15 лет, имеется два неоплаченных штрафа. За рулем он ехал без страхового полиса. По тарссе он ехал со скоростью 60 километров в час.

- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.