После публикации «КП» коммунальщики выручают жителей пятиэтажки их водного плена

Так двор выглядел, когда начали откачивать воду. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге в начале апреля затопило двор дома № 42 по улице Металлургов водой. Из-за этого жильцы четырех подъездов (с 9 по 12-й) не имели возможности выйти из двора, не промочи ноги. Также по двору не могли проехать автомобили, так как рисковали оказать в плену воды.

После обращения жильцов дома в редакцию «КП» и публикации статьи с рассказом о проблеме 8 апреля 2021 года, уже на следующее утро во двор прибыла бригада из управляющей компании «Верх-Исетская». Специалисты установили нанос и стали выкачивать воду из дворового проезда.

Люди оказались в водном плену. Фото: читатель "КП"

- Коммунальщики отреагировали уже на следующее утро, за что им большое спасибо. Мы надеемся, что и в будущем в подобных случаях они не оставят нас один на один с нашей бедой. Двор действительно неудобный, здесь нет ливневки, а сам проезд устроен так, что вода на протяжении 30-50 метров подолгу задерживается, - рассказывают жители дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К подъезду не подойти»: в Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на затопленный двор. Люди оказываются в плену у талой воды каждый год, но управляющая компания бездействует (подробнее)