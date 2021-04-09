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Недвижимость9 апреля 2021 12:15

В Екатеринбурге на уборку лесопарков потратят 689 тысяч рублей

Деньги пойдут на поддержание чистоты четырех зон отдыха
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Парки будут чистить до 20 декабря 2021 года

Парки будут чистить до 20 декабря 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге потратят 689 тысяч рублей на уборку четырех лесопарков. В списке значатся Шувакишский, Калиновский, Железнодорожный и Оброшинский лесопарки. За процесс отвечает Дирекция лесных парков.

Деньги пойдут на весеннюю уборку, а также поддержание чистоты до 20 декабря этого года. Позже, вероятно, будет заключен новый контракт. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На выделенные из бюджета деньги подрядчик должен будет убирать мусор, ликвидировать кострища, следить за чистотой контейнерных площадок, а также вывозить отходы на легальный мусорный полигон.

Строительство и ремонт