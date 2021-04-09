В Екатеринбурге мужчина попал в ДТП, наехав на деталь машины, валяющуюся на дороге

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На 26 километре ЕКАД накануне вечером мужчина попал в ДТП, наехав на деталь машины, валяющуюся на дороге. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. 45-летнего мужчину, который находился за рулем отечественного автомобиля, госпитализировали с черепно- мозговой травмой и рваной раной губы.

- Водитель автомашины ВАЗ- 21070, двигаясь со стороны города Березовский в сторону Серовского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на дорожное препятствие, вследствие чего изменил траекторию движения и выехал на встречную полосу, где не уступил дорогу автомашине Kia, водитель которой двигался во встречном направлении, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Когда полицейские начали выяснять обстоятельства аварии, оказалось, что водитель ВАЗа наехал на суппорт - подвижной узел тормозной системы автомобиля. Инспекторы ГИБДД начали расследование и ищут очевидцев падения детали на проезжую часть или запись с видеорегистратора. Имеющиеся данные просят сообщить по телефону: 02. Конфиденциальность гарантируется.