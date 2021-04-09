За четыре недели он присвоил себе более 1000 литров АИ-92 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре уволили подполковника полиции, которого обвиняют в растрате казенного бензина. Как рассказал «КП» осведомленный источник, полицейский на протяжении четырех недель заправлял машины жены АИ-92 через служебную топливную карту. Ущерб оценили в 44 тысячи рублей.

- Подполковник присвоил 1064 литров бензина. Заправлял «Опель Астра» и «Дэу Матиз» на АЗС «Газпром». Ранее он был назначен ответственным за эксплуатацию топливных карт в ОП №31, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 160 «Присвоение или растрата». Полицейский написал заявление по собственному желанию и был уволен из системы МВД.