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Происшествия9 апреля 2021 12:12

В Качканаре уволили подполковника полиции, который присвоил казенный бензин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата»
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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За четыре недели он присвоил себе более 1000 литров АИ-92

За четыре недели он присвоил себе более 1000 литров АИ-92

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре уволили подполковника полиции, которого обвиняют в растрате казенного бензина. Как рассказал «КП» осведомленный источник, полицейский на протяжении четырех недель заправлял машины жены АИ-92 через служебную топливную карту. Ущерб оценили в 44 тысячи рублей.

- Подполковник присвоил 1064 литров бензина. Заправлял «Опель Астра» и «Дэу Матиз» на АЗС «Газпром». Ранее он был назначен ответственным за эксплуатацию топливных карт в ОП №31, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 160 «Присвоение или растрата». Полицейский написал заявление по собственному желанию и был уволен из системы МВД.

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