В Екатеринбурге на месяц закроют движение по переулку Встречному. Об этом напомнили в пресс-службе городской мэрии. Проехать по пуреулку нельзя будет в районе здания № 8 с 10 апреля по 10 мая 2021 года.

- Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - отметили в мэрии.

За это время сотрудники МУП «Водоканал» построят сети холодного водоснабжения для сельскохозяйственного рынка с офисными помещениями.

Напомним, что с 1 мая для движения транспорта на три месяца закроют Блюхеровский мост.