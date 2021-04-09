В Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса ребенка, потерявшего «Е-карту»

Прокуратура проверит перевозчика, из автобуса которого выгнали ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса № 083 ребенка, потерявшего «Е-карту». Школьник не смог оплатить за проезд.

- Прокуратурой района организованы проверочные мероприятия в отношении перевозчика для установления обстоятельств и причин произошедшего, в том числе на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что с 7 марта 2021 года в законную силу вступили поправки к закону запрещающие высаживать лиц до 16 лет, которые не могут оплатить проезд. «Комсомолка» проверила, как перевозчики реагируют на малолетних безбилетников, которых с недавнего времени нельзя выгонять.