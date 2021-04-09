В Нижнем Тагиле возле психбольницы починят дорогу за 2,6 миллиона

Ремонт проведут летом 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорога возле психиатрической больницы №7 по улице Монтажников в Нижнем Тагиле давно пришла в негодность.

Обследование дорожного полотна показало, что первая часть дороги нуждается в ямочном ремонте, потому что здесь выявлены глубокие трещины и ямы глубиной от пяти сантиметров.

Вторая часть дороги разрушена на 40%, остальная часть усеяна выбоинами и трещинами, бордюры разрушены полностью. В связи с этим оба участка требуют укладки асфальто-бетонного покрытия, а на втором участке еще и установки бордюров. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Общая сумма всех работ составит 2,6 миллиона рублей. Ремонт проведут в течение 66 дней со дня заключения контракта. Гарантия на работы составит пять лет, все нарушения будут устраняться за две недели с момента их фиксации.