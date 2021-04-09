Блюхеровский мост закроют на реконструкцию с 1 мая

Строители заменят асфальтобетонное покрытие и деформационные швы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мост через железную дорогу на улице Блюхера закроют на реконструкцию с 1 мая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Планируется, что ремонт путепровода закончат за лето - 30 августа его должны будут открыть для проезда транспорта.

Строители заменят асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, которые за длительный период эксплуатации пришли в негодность и проведут другие работы по реконструкции.

- Замена швов обеспечит надежность, долговечность и устойчивость сооружения, что существенным образом повысит уровень безопасности автолюбителей. Часть работ производится с ограничением движения транспорта до двух полос, но существуют этапы, которые могут быть выполнены только при полном закрытии движения, - рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Объезжать мост на время реконструкции водителям придется по улицам Норильской, Фронтовых Бригад, Малышева и Егоршинскому подходу.