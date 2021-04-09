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Общество9 апреля 2021 9:42

Бывший первый замглавы Екатеринбурга стал мэром Среднеуральска

За кандидатуру Александра Ковальчика проголосовали 10 депутатов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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За кандидатуру Александра Ковальчика проголосовали 10 депутатов

За кандидатуру Александра Ковальчика проголосовали 10 депутатов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В думе Среднеуральска избрали нового главу муниципалитета - им стал первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик. За его кандидатуру проголосовали 10 депутатов. Инаугурация запланирована на 16 апреля.

Александр Ковальчик занял место градоначальника в январе 2021 года, когда Андрей Зашляпин ушел в отставку, который проработал на посту мэра Среднеуральска чуть больше полутора лет.

Напомним, что в феврале в мэрию Среднеуральска нагрянули с обысками сотрудники УФСБ и следователи СКР. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о служебном подлоге. Источник «КП-Екатеринбург» сообщал, что в администрации города трудоустроены «мертвые души», которым начисляли заработную плату. Нарушения относятся к периоду управления Среднеуральском Андрея Зашляпина.