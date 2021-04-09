За год абонбаза Tele2 увеличилась на 200 тысяч пользователей

Фото: предоставлено Tele2

2020 год стал непростым для рынка мобильной связи. Но в долгосрочной перспективе телеком сохранит позиции, поскольку произошел значительный сдвиг в сторону цифрового образа жизни. Люди привыкли, что многие важные вопросы, в том числе профессиональные, теперь можно решать с помощью телефона.

- Год был непростым. Мы потеряли выручку по ряду направлений: например, от роуминга и вследствие оптимизации бизнес-процессов – некоторые компании просто исчезли в кризис. Количество SIM-карт сократилось. Клиенты стали щепетильней относиться к содержимому пакетных тарифов и более рационально подходить к тратам. Самоизоляция привела к интенсивному росту интернет-трафика: люди в режиме удаленной работы, учебы и отдыха стали активнее пользоваться различными онлайн-сервисами. В то же время мы отметили отсутствие связанного с этим роста выручки. Поскольку 95% трафика генерируют клиенты с пакетными тарифами, которые раньше расходовали пакеты не полностью, а теперь используют включенные гигабайты до конца - отметил на встрече с журналистами в Екатеринбурге генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Tele2 оказался единственным оператором связи, которому в 2020 году удалось увеличить число абонентов – прирост по всей России составил 200 тысяч пользователей.

- 2020 год был годом большой стройки. Мы создавали и модернизировали инфраструктуру темпами более значительными, чем в предыдущие годы, и в тех местах, где раньше не было такого спроса на связь. Нужно было срочно делать сеть мощнее или расширять покрытие там, куда переместились абоненты на период карантина. Мы построили внушительное количество базовых станций в тяжелый период самоизоляции, несмотря на ограничения. Сегодня, хоть пандемия и пошла на спад, потребность в нашей связи 4G в тех местах, где были построены новые станции, до сих пор сохраняется, - рассказал Сергей Эмдин.