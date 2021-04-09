В Свердловской области закрыли все ледовые переправы

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области установилась теплая погода. Из-за потепления на водоемах региона интенсивно стал разрушаться лед. В связи с этим специалисты инспекции по маломерным судам (ГИМС) приняли решение о закрытии всех ледовых переправ, предназначенных для сообщения между населенными пунктами. В местах выезда на переправы они установили знаки, запрещающие движение транспорта.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области обращается к жителям Свердловской области о необходимости быть бдительными и не пренебрегать аншлагами «Выход на лед запрещен!» и «Въезд на лед запрещен!», - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Всего этой зимой были организованы 18 ледовых переправ на реках Тавда, Пелым, Сосьва и Лозьва. В период их функционирования сотрудники ГИМС осуществляли постоянный контроль за их безопасной эксплуатацией. Происшествий на ледовых переправах за сезон зарегистрировано не было.