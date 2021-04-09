Самолеты на черноморский курорт будут вылетать из столицы Урала дважды в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Анапу. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. Самолеты на черноморский курорт будут вылетать из столицы Урала дважды в неделю с 1 мая.

- Полеты будут выполняться по средам и субботам на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до сотни пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 13:20 по местному времени. Продолжительность полета составит три часа.

В Кольцово также рассказали, что Анапа - одно из наиболее популярных курортных направлений полетов из екатеринбургского аэропорта. В минувшем году пассажиропоток на этом маршруте превысил 111,8 тысяч человек - на 38% больше, чем в 2019 году.