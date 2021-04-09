В Екатеринбурге пожар произошел в детском центре развития

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В Екатеринбурге рано утром произошел пожар в детском центре развития «Вавилон» на Металлургов, 14. Пожарные эвакуировали из пятиэтажного дома,на цокольном этаже которого находится учреждение, 30 человек, в том числе одного ребенка. В самом детском центре на момент возгорания, к счастью, никого не было.

- В 06:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Металлургов. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Оказалось, что пожар вспыхнул в электрощитовой. Огонь повредил помещение на площади пять квадратных метров. Пожарные справились с огнем за десять минут. По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал.