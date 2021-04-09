Дороги поселка Гагарский в Свердловской области превратились в реки

Фото: скриншот с видео

В поселке Гагарский Белоярского района Свердловской области дороги в прямом смысле превратились в реку. По проезжей части течет поток воды и заливает участки домов.

- Из-за отсутствия дорог дети вынуждены ходить в школу в резиновых сапогах, которые особо не помогают. Дети в садик, лично мои, на данный момент не ходят третью неделю, так как по такой дороге невозможно пройти детям 6 и 3 лет, - рассказала группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» местная жительница Екатерина.

По словам местных жителей, так происходит каждую осень и весну. Особенно тяжело приходится пожилым людям и мамам с детьми, так как вода топит дорогу, которая ведет в школу, детский сад, ФАП и магазин.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru