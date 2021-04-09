В Алапаевске ночью из дома эвакуировали 20 человек из-за загоревшихся детских колясок

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС

В одном из пятиэтажных домов на Братьев Бессоновых в Алапаевске накануне ночью произошел пожар. Приехавшие на вызов пожарные, обнаружили, что огонь охватил детские коляски на лестничной клетке на первом этаже. По лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью маски самоспасателя спасены 20 человек, в том числе двое детей.

- В 23:51 поступило сообщение о пожаре. На площади три квадратных метра повреждены детские коляски. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 13 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Огонь удалось потушить за пять минут. Еще через полчаса пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.