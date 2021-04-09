В Каменске-Уральском вандалы изрисовали памятники Герою России, героям войны и труженикам тыла

Хулиганов разыскивают сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском вандалы изрисовали и оставили нецензурные надписи на памятниках Герою России Виктору Дубынину и героям войны и труженикам тыла на аллее Славы. Монументы отмыли, а хулиганов теперь ищут сотрудники полиции.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Каменск-Уральский

- Безусловно, это вопиющий факт, который не должен остаться безнаказанным. Тем более накануне 76-й годовщины со дня Великой Победы над фашистской Германией, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также отметил, что в большинстве подобных случаев вандалов находят по горячим следам. При этом обычно хулиганами оказываются несовершеннолетние, а ответственность приходится нести их родителям. На них заводят административные дела за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. А если выясняется, что это совершил взрослый человек, то полиция может возбудить уголовное дело по статье «Вандализм» или «Хулиганство».

- Сейчас сотрудники полиции Каменска-Уральского проводят проверку, отрабатывают версию на причастность склонных к подобного рода проступкам, в том числе наркозависимых и состоящих на учете в органах внутренних дел, - добавил Валерий Горелых.