В Екатеринбурге девушку восстановили на работе после незаконного увольнения

По мнению организации, 1 декабря 2020 года бухгалтер консалтинговой фирмы расторгла трудовой договор по соглашению сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девушка добилась восстановления на работе после незаконного увольнения. Прокуратура выяснила, что, по мнению организации, 1 декабря 2020 года бухгалтер консалтинговой фирмы расторгла трудовой договор по соглашению сторон. Однако девушка не согласилась с таким решением и подала жалобу. В ведомстве встали на защиту прав сотрудницы.

- Ответчиком не доказан факт наличия соглашения о расторжении трудового договора с работником, кроме того, истец была уволена на следующий день после подачи заявления об увольнении по собственному желанию, что лишило ее права отозвать данное заявление в двухнедельный срок, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда девушку восстановили в должности, а с работодателя взыскали 63 тысячи рублей за вынужденные прогулы, 7 тысяч в качестве пособия по безработице, а также 20 тысяч за моральный вред.